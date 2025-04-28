Новий графік автобусів в Києві діятиме на період поминальних днів впродовж 28-30 квітня.

Впродовж всього періоду поминальних днів у столиці організували спеціальні маршрути пасажирського транспорту, через це введено новий графік автобусів у Києві, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Буде максимально задіяно "додатковий випуск" тролейбусів, автобусів і трамваїв. Оновлений розклад діє з неділі 27 числа та продовжить працювати упродовж 28-30 квітня. Транспорт курсуватиме до таких локацій:

28 квітня - до Меморіалу на могилі Невідомого солдата (у парку Вічної Слави), на Дарницьке, Позняківське, Звіринецьке, Бортничанське, Вигурівське та Троєщинське, Жулянське, Біличанське та Куренівське кладовища;

29.04 - на Військове, Биківнянське та Байкове кладовища;

30.04- на Міське (Берковецьке) кладовище.

Ми також зробили фото для ознайомлення - новий графік автобусів в Києві виглядатиме наступним чином:

Зазначається також, що транспорт курсуватиме з перервами у традиційні - 15 хвилин. Також містян та гостей столиці попередили, що у дні поминань в українській столиці вже значно посилено заходи безпеки в місцях масового скупчення людей — відповідні дії координуються із правоохоронними органами.

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