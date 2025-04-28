Новый график автобусов в Киеве будет действовать на период поминальных дней на протяжении 28-30 апреля.

На протяжении всего периода поминальных дней в столице организовали специальные маршруты пассажирского транспорта, поэтому введен новый график автобусов в Киеве, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Будет максимально задействован "дополнительный выпуск" троллейбусов, автобусов и трамваев. Обновленное расписание действует с воскресенья 27 числа и продолжит работу в течение 28-30 апреля. Транспорт будет курсировать по следующим локациям:

28 апреля – в Мемориал на могиле Неизвестного солдата (в парке Вечной Славы), на Дарницкое, Позняковское, Зверинецкое, Бортничанское, Выгуровское и Троещинское, Жулянское, Беличанское и Куреневское кладбища;

29.04 - на Военное, Быковнянское и Байковое кладбища;

30.04 апреля – на Городское (Берковецкое) кладбище.

Мы также сделали фото для ознакомления – новый график автобусов в Киеве будет выглядеть следующим образом:

Отмечается также, что транспорт будет курсировать с перерывами в традиционные – 15 минут. Также горожан и гостей столицы предупредили, что в дни поминовений в украинской столице уже значительно ужесточены меры безопасности в местах массового скопления людей — ответные действия координируются с правоохранительными органами.

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