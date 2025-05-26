Денежная помощь для пенсионеров в Киеве и области предоставляется для украинцев, отвечающих определенным критериям.

Денежное пособие для пенсионеров в Киеве и области предоставляется организацией ООН, однако нужно соответствовать определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно о выплатах.

В частности, денежная помощь для пенсионеров в Киеве и области предоставляется для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые переехали через боевые действия в течение последних 6 месяцев, не получали выплаты от УВКБ ООН ранее и не получали ее от других организаций за последние 3 месяца.

Сюда также входят лица, вернувшиеся домой (как из-за границы, так и в пределах Украины) после вынужденного перемещения, ранее не получавших пособия от УВКБ ООН и не имеющих других выплат за последние 3 месяца.

Однако денежная помощь для пенсионеров в Киеве и области предназначается для украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям:

Семья с одним из родителей и детьми младше 18 лет или с людьми в возрасте после 55 лет.

Семья, которую возглавляет один/несколько одиноких лиц в возрасте от 55 лет, или пожилой человек с детьми до 18 лет.

Семья с одним или несколькими членами, обладающими инвалидностью, хроническими заболеваниями или другими особыми потребностями.

Дополнительно : семья должна иметь средний доход менее 5 400 грн на одного человека в месяц.

Необходимые документы (оригиналы):

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

ИНН (налоговый номер);

Справка ВПЛ (при наличии);

Свидетельства о рождении детей;

реквизиты банковского счета;

Документы, подтверждающие уязвимый статус (справки об инвалидности, медицинских выдержках и т.п.);

Номер мобильного телефона.

Горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн-Пт 09:00–18:00).

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