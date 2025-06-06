Комунальна корпорація «Київавтодор» попередило про тимчасові обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві діятиме на окремих ділянках доріг, проте зміни також зачіплять водіїі великогабаритних автівок, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала перс-служба міської ради.

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомляє про тимчасові зміни на ділянці вулиці Остафія Дашкевича у зв’язку з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття.

Зокрема, працівники КП ШЕУ Дніпровського району здійснюють укладання верхнього шару асфальтобетону на відрізку від вулиці Чорних Запорожців до проспекту Алішера Навої. Роботи відбуватимуться поетапно, тож пересування буде частково обмежене.

«Київавтодор» просить водіїв враховувати ці обмеження при плануванні поїздок та перепрошує за тимчасові незручності.

Також запровадили сезонні обмеження руху транспорту в Києві. Починаючи з 5 червня, у столиці діють додаткові обмеження на рух великогабаритного транспорту за умови підвищеної температури повітря. Якщо стовпчик термометра перевищує +28 °С, на вулично-дорожній мережі вводиться заборона на пересування вантажівок із загальною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Контроль за дотриманням температурного режиму та дії обмежень здійснюватиме Патрульна поліція Києва.

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