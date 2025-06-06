Ограничение движения транспорта в Киеве будет действовать на отдельных участках дорог, однако изменения также коснутся водителей и крупногабаритных автомобилей, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала перс-служба городского совета.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщает о временных изменениях на участке улицы Остафия Дашкевича в связи с проведением текущего ремонта дорожного покрытия.

В частности, работники КП ШЭУ Днепровского района осуществляют укладку верхнего слоя асфальтобетона на отрезке от улицы Черных Запорожцев до проспекта Алишера Навои. Работы будут проходить поэтапно, поэтому передвижение будет частично недопустимым.

«Киевавтодор» просит водителей учитывать эти изменения при планировании поездок и извиняется за временные неудобства.

Также были введены сезонные ограничения движения транспорта в Киеве. Начиная с 5 июня, в столице действуют дополнительные изменения на движение крупногабаритного транспорта при повышенной температуре воздуха. Если столбик термометра превышает +28 °С, на улично-дорожной сети вводится запрет на передвижение грузовиков с общим весом более 24 тонн и нагрузкой более чем на 7 тонн.

Контроль соблюдения температурного режима и действия ограничений будет осуществлять Патрульная полиция столицы.

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