Отключение света в Полтавской области коснутся Скороходовской общины 12 июня сообщает, Politeka.

В связи с проведением ремонтных работ в сетях АО "Полтаваоблэнерго" ожидаются временные перерывы в электроснабжении на территории Полтавского района.

Основные адреса и время обесточиваний:

село Новая Знаменка

С 08:00 до 19:00 по адресу: ул. Волка, ул. Героев Украины, ул. Цветочная, ул. Мирная, ул. Шевченко.

Причина: работы по подключению к электросетям.

Майдан, села Лозоватка, Скороходово, Таверовка, Чутово и другие населенные пункты

С 08:00 до 17:00, возможны перерывы на улицах: Луговая, Победы, Харьковская, Центральная, Шевченко, Независимости, Мира, Садовая и другие.

Причина: техническое обслуживание и работа по заявлениям пользователей.

село Петровка

С 08:00 до 17:00 на улицах Григория Сковороды, Независимости, Совхозная, Школьная.

м. Кременчуг, села Свободная Терешковка, Новая Знаменка, Потоки и другие.

С 08:00 до 19:00 (некоторые зоны), связанные с техническим обслуживанием электросетей.