Отключение света в Полтавской области коснутся Скороходовской общины 12 июня сообщает, Politeka.

В связи с проведением ремонтных работ в сетях АО "Полтаваоблэнерго" ожидаются временные перерывы в электроснабжении на территории Полтавского района.

Основные адреса и время обесточиваний:

  • село Новая Знаменка
    С 08:00 до 19:00 по адресу: ул. Волка, ул. Героев Украины, ул. Цветочная, ул. Мирная, ул. Шевченко.
    Причина: работы по подключению к электросетям.

  • Майдан, села Лозоватка, Скороходово, Таверовка, Чутово и другие населенные пункты
    С 08:00 до 17:00, возможны перерывы на улицах: Луговая, Победы, Харьковская, Центральная, Шевченко, Независимости, Мира, Садовая и другие.
    Причина: техническое обслуживание и работа по заявлениям пользователей.

  • село Петровка
    С 08:00 до 17:00 на улицах Григория Сковороды, Независимости, Совхозная, Школьная.

  • м. Кременчуг, села Свободная Терешковка, Новая Знаменка, Потоки и другие.
    С 08:00 до 19:00 (некоторые зоны), связанные с техническим обслуживанием электросетей.

  • пгт. Скороходово, Белецковка, Бурты, Маламовка и другие
    С 08:00 до 20:00, включая капитальные ремонты по годовой программе.

лампы

Жителей просят учесть возможные временные неудобства и обеспечить безопасное использование электроприборов в период отключения света в Полтавской области.

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