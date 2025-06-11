Отключение света в Полтавской области коснутся Скороходовской общины 12 июня сообщает, Politeka.
В связи с проведением ремонтных работ в сетях АО "Полтаваоблэнерго" ожидаются временные перерывы в электроснабжении на территории Полтавского района.
Основные адреса и время обесточиваний:
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село Новая Знаменка
С 08:00 до 19:00 по адресу: ул. Волка, ул. Героев Украины, ул. Цветочная, ул. Мирная, ул. Шевченко.
Причина: работы по подключению к электросетям.
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Майдан, села Лозоватка, Скороходово, Таверовка, Чутово и другие населенные пункты
С 08:00 до 17:00, возможны перерывы на улицах: Луговая, Победы, Харьковская, Центральная, Шевченко, Независимости, Мира, Садовая и другие.
Причина: техническое обслуживание и работа по заявлениям пользователей.
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село Петровка
С 08:00 до 17:00 на улицах Григория Сковороды, Независимости, Совхозная, Школьная.
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м. Кременчуг, села Свободная Терешковка, Новая Знаменка, Потоки и другие.
С 08:00 до 19:00 (некоторые зоны), связанные с техническим обслуживанием электросетей.
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пгт. Скороходово, Белецковка, Бурты, Маламовка и другие
С 08:00 до 20:00, включая капитальные ремонты по годовой программе.
Жителей просят учесть возможные временные неудобства и обеспечить безопасное использование электроприборов в период отключения света в Полтавской области.
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