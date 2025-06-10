Місцевих мешканців попередили про обмеження руху на Полтавщині, тому розповідаємо кому і до чого варто готуватися.

Обмеження руху на Полтавщині торкнеться одразу кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

У самому обласному центрі та Кременчуці ремонтують вулиці, а також запроваджують сезонні заборони для великогабаритного транспорту. Водіям радять уважно стежити за новинами і планувати поїздки з урахуванням змін.

Обмеження руху на Полтавщині починається з Полтави, де до 10 червня триватиме капітальний ремонт із повною заміною газопроводу на вулиці Решетилівській. Згідно з проєктом рішення міськвиконкому, який ухвалили 8 травня, там планувалося зробити часткове перекриття дороги.

Роботи виконує приватна компанія. Перекриття стосується відрізка від перехрестя з провулком Шевченка до вулиці Героїв ОУН, тобто неподалік зупинки «11 школа».

У Кременчуці ситуація трохи інша. Тут 10 червня деякі тролейбуси змінять свій звичний маршрут. Зміни тимчасові, пов’язані з ремонтом асфальту на проїзді Григорія Гамалії. Транспорт об’їжджатиме проблемну ділянку через проїзд Захисників Азовсталі і далі — по Київській. Йдеться про тролейбуси №1, №1+, №6 та №6А+.

А ще в Кременчуці діє окреме обмеження руху на Полтавщині, яке вводиться при температурі вище 28 градусів. У такі дні великогабаритний транспорт, чия вага перевищує 24 тонни або навантаження на вісь — понад 7 тонн, не має права рухатисямістом.

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