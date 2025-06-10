Местных жителей предупредили об ограничении движения в Полтавской области, поэтому рассказываем кому и к чему следует готовиться.

Ограничение движения в Полтавской области коснется сразу нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

В самом областном центре и Кременчуге ремонтируют улицы, а также вводят сезонные запреты для крупногабаритного транспорта.

Ограничение движения в Полтавской области начинается с Полтавы, где до 10 июня будет продолжаться капитальный ремонт с полной заменой газопровода на улице Решетиловской. Согласно проекту решения горисполкома, который был принят 8 мая, там планировалось сделать частичное перекрытие дороги.

Работы выполняет частная компания. Перекрытие касается отрезка от перекрестка с переулком Шевченко до улицы Героев ОУН, то есть недалеко от остановки «11 школа».

В Кременчуге ситуация несколько иная. Здесь 10 июня некоторые троллейбусы изменят свой привычный маршрут. Перемены временные, связанные с ремонтом асфальта на проезде Григория Гамалии. Транспорт будет объезжать проблемный участок через проезд Защитников Азовстали и дальше по Киевской. Речь идет о троллейбусах №1, №1+, №6 и №6А+.

А еще в Кременчуге действует отдельное ограничение движения в Полтавской области, которое вводится при температуре выше 28 градусов. В такие дни крупногабаритный транспорт, вес которого превышает 24 тонны или нагрузку на ось — более 7 тонн, не имеет права двигаться по городу.

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