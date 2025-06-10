Подорожчання проїзду у Львівській області вже змушує людей виділяти більше грошей зі свого бюджету на звичні поїздки регіоном, повідомляє Politeka.

Зміни вдарили насамперед по тих, хто щодня їздить на роботу або у справах до культурної столиці з навколишніх міст і сіл.

Подорожчання проїзду у Львівській області передбачає, що у регіоні зросли тарифи на поїздки в міжміських і приміських маршрутках. Перевізники пояснюють це ростом цін на все — від пального до зарплат водіїв. Люди ж нарікають, що ще нещодавно платили значно менше, а зараз ціна підстрибнула майже на чверть.

Мінімальна вартість квитка тепер починається з тридцяти гривень. Найвідчутніше подорожчання проїзду у Львівській області торкнулося маршрутів у напрямку Кам’янка-Бузької та Стрия.

Наприклад, квиток із Жовтанців до Львова ще нещодавно коштував 40 гривень, а тепер доведеться викласти 50. Усі основні перевізники, серед яких і АТП 14631, і Самбірське АТП, і компанія "Міра і К", підтримали нові розцінки.

За словами голови правління "Укравтотранс-Львів" Івана Велійки, до обласної адміністрації надійшло понад десять офіційних повідомлень про зростання тарифів.

У самому Львові з 1 червня також впровадили нові розцінки. Безготівкова оплата коштує від 18 до 20 грн залежно від способу. А от якщо розраховуєтесь готівкою — готуйте 25.

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