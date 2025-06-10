Подорожание проезда во Львовской области уже заставляет людей выделять больше денег из своего бюджета на привычные поездки по региону, сообщает Politeka.

Изменения ударили прежде всего по тем, кто ежедневно ездит на работу или по делам в культурную столицу из окрестных городов и сел.

Подорожание проезда во Львовской области предполагает, что в регионе выросли тарифы на поездки в междугородных и пригородных маршрутках. Перевозчики объясняют это ростом цен на все – от горючего до зарплат водителей. Люди же сетуют, что еще недавно платили гораздо меньше, а сейчас цена подпрыгнула почти на четверть.

Минимальная стоимость билета теперь начинается с тридцати гривен. Самое ощутимое подорожание проезда во Львовской области коснулось маршрутов в направлении Каменка-Бужской и Стрыя.

Например, билет из Жовтанцев во Львов еще недавно стоил 40 гривен, а теперь придется выложить 50. Все основные перевозчики, среди которых и АТП 14631, и Самборское АТП, и компания "Мера и К", поддержали новые расценки.

По словам председателя правления "Укравтотранс-Львов" Ивана Велийко, в областную администрацию поступило более десяти официальных сообщений о росте тарифов.

В Львове с 1 июня также внедрили новые расценки. Безналичная оплата стоит от 18 до 20 грн. в зависимости от способа. А вот если рассчитываетесь наличными — готовьте 25.

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