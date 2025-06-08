Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області торкнулося самого облцентру та Кам'янського, повідомляє Politeka.

З початку 2025 року подорожчання проїзду у Дніпропетровській області зачепило як міські маршрути, так і міжміські напрямки. Причини зростання цін, як кажуть перевізники, дуже очевидні, адже вартість всього постійно росте.

Так, перевізник «Інтерспецмаркет», який обслуговує маршрути № 100 від залізничного вокзалу Кам’янського до Дніпра та № 215, що з'єднує АВЦ з Кам’янським. У січні вартість квитка з 50 піднялася до 60. Ще один популярний маршрут, який стартує з кар’єру «Мир» на лівому березі і курсує до дніпровського цирку, нині коштує 70 гривень, замість 60.

Причини, через які відбулося подорожчання проїзду у Дніпропетровській області, на думку автотранспортних підприємств, криються в суттєвому зростанні вартості запасних частин, збільшенні податкового навантаження, а також стрибок у цінах на обов’язкове страхування.

Згідно з новими умовами, які набули чинності з 1 січня 2025 року, застрахувати один автобус на пів року коштує не менше ніж 8 тисяч.

А тим часом у самому Дніпрі теж змінилися тарифи на поїздки громадським транспортом. Востаннє вартість піднімали ще влітку 2022 року, коли дизель суттєво взлетів вверх і зник із заправок. За офіційною інформацією з міськради, гранична ціна на автобусі наразі складає 20 гривень, а в метро та трамваях — 10.

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