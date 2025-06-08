Подорожание проезда в Днепропетровской области коснулось самого облцентра и Каменского, сообщает Politeka.

С начала 2025 года подорожание проезда в Днепропетровской области задело как городские маршруты, так и междугородние направления. Причины роста цен, как говорят перевозчики, очевидны, ведь стоимость всего постоянно растет.

Так, перевозчик «Интерспецмаркет», обслуживающий маршруты №100 от железнодорожного вокзала Каменского до Днепра и №215, соединяющий АВЦ с Каменским. В январе стоимость билета с 50 поднялась до 60. Еще один популярный маршрут, стартующий с карьера «Мир» на левом берегу и курсирующий по днепровскому цирку, сейчас стоит 70 гривен, вместо 60.

Причины, по которым произошло подорожание проезда в Днепропетровской области, по мнению автотранспортных предприятий, кроются в существенном росте стоимости запасных частей, увеличении налоговой нагрузки, а также скачок в ценах на обязательное страхование.

Согласно новым условиям, которые вступили в силу с 1 января 2025 года, застраховать один автобус на полгода стоит не менее 8 тысяч.

А между тем в самом Днепре тоже изменились тарифы на поездки по общественному транспорту. Последний раз поднимали еще летом 2022 года, когда дизель существенно взлетел вверх и исчез с заправок. По официальной информации из горсовета, предельная цена на автобусе составляет 20 гривен, а в метро и трамваях — 10.

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