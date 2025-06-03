Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Дніпрі, то ці вакансії можуть вас зацікавити.

З’явились нові вакансії, які можуть зацікавити осіб, які шукають роботу для пенсіонерів у Дніпрі, повідомляє Politeka.

Пропонуються позиції в таких сферах, як торгівля, слюсарно-монтажні роботи та водійські послуги.

Одна з актуальних вакансій — продавець у кіоску на 12 кварталі (вулиця Інженерна). Обов'язки включають продаж сигарет, води, кави, чаю, пива та дитячих товарів. Кіоск працює з 7:00 до 20:00 за позмінним графіком, неділя через неділю. Зарплата складає 350 грн на день плюс 10% від каси та 2 грн за кожну продану чашку кави чи чаю. Ця посада особливо підходить для пенсіонерів, які шукають гнучкий графік.

Інша можливість — для слюсаря на підприємство, що займається слюсарно-монтажними роботами. Передбачається повний робочий день з понеділка по суботу, з 9:00 до 19:00. Зарплата становить від 15 000 до 20 000 грн на місяць. Ця вакансія доступна не тільки для молодих спеціалістів, але й для осіб пенсійного віку, які мають досвід у відповідній сфері.

Також є пропозиція водія з категорією С. Працювати потрібно на автомобілі 5 тонн (Мерседес Атего). Графік — з 6:00 до 21:30, з варіантом 5/2 або 6/1. Оплата становить від 22 000 до 25 000 грн на місяць. Ця вакансія підходить для пенсіонерів, які мають відповідну категорію водійських прав.

Отже, робота для пенсіонерів у Дніпрі забезпечує гнучкий графік та стабільний дохід.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Графіки відключення світла у Дніпрі та області на тиждень з 28 квітня по 4 травня: термінове попередження.

Як повідомляла Politeka, Субсидії з 1 травня у Дніпрі: що змінюється та хто має подавати документи.