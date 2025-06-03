Если вы ищете работу пенсионером в Днепре, то эти вакансии могут вас заинтересовать.

Появились новые вакансии, которые могут заинтересовать лиц, ищущих работу для пенсионеров в Днепре, сообщает Politeka.

Предлагаются позиции в таких областях, как торговля, слесарно-монтажные работы и водительские услуги.

Одна из актуальных вакансий – продавец в киоске на 12 квартале (улица Инженерная). Обязанности включают в себя продажу сигарет, воды, кофе, чая, пива и детских товаров. Киоск работает с 7:00 до 20:00 по посменному графику, воскресенье через воскресенье. Зарплата составляет 350 грн. в день плюс 10% от кассы и 2 грн. за каждую проданную чашку кофе или чая. Эта должность особенно подходит для пенсионеров, ищущих гибкий график.

Другая возможность – для слесаря ​​на предприятие, занимающееся слесарно-монтажными работами. Предполагается полный рабочий день с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00. Зарплата составляет от 15000 до 20000 грн в месяц. Эта вакансия доступна не только молодым специалистам, но и лицам пенсионного возраста, имеющим опыт в соответствующей сфере.

Также есть предложение водителя с категорией С. Работать нужно на автомобиле 5 тонн (Мерседес Атего). График – с 6:00 до 21:30, с вариантом 5/2 или 6/1. Оплата составляет от 22000 до 25000 грн в месяц. Эта вакансия подходит для пенсионеров, имеющих соответствующую категорию водительских прав.

Итак, работа для пенсионеров в Днепре обеспечивает гибкий график и стабильный доход.

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