Цього тижня надається гуманітарна допомога у Дніпропетровській області для кількох категорій населення, повідомляє Politeka.

Йдеться про мешканців сіл Придніпровське, Мусіївка та Кам’янське у Червоногригорівській громаді. Вони можуть отримати допомогу в Придніпровському будинку культури 7 травня 2025 року.

6 травня з 9:00 до 10:00 гуманітарку отримають учасники бойових дій, з 10:00 до 10:30 – учасники ліквідації аварії на ЧАЕС. Для отримання потрібно мати паспорт та документ, що підтверджує належність до цих категорій. Якщо ви не можете особисто прийти, підтримку можна отримати через довірену особу.

Також з 9:00 гуманітарку отримають сім'ї загиблих Захисників та Захисниць України, а з 9:30 до 11:00 — сім'ї військовослужбовців. Всі необхідні документи, включаючи паспорт та підтвердження статусу, потрібно мати при собі.

Також, мешканці села Червоногригорівка можуть прийти по підтримку в Червоногригорівський ліцей 7 травня. Однак важливо пам’ятати, що вона надається на сім'ю чи домогосподарство, яке має визначену категорію вразливості, тому, якщо ви належите до кількох категорій, виберіть одну.

Не забувайте, що гуманітарна допомога у Дніпропетровській області надається тільки після пред'явлення відповідних документів.

У разі артобстрілу або повітряної тривоги, мешканці повинні залишатись в безпечному місці.

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