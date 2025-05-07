На этой неделе оказывается гуманитарная помощь Днепропетровской области для нескольких категорий населения, сообщает Politeka.

Речь идет о жителях сел Приднепровское, Мусиевка и Каменское в Червоногригоревском обществе. Они могут получить помощь в Приднепровском доме культуры 7 мая 2025 года.

С 9:00 до 10:00 гуманитарку получат участники боевых действий, с 10:00 до 10:30 – участники ликвидации аварии на ЧАЭС. Для получения требуется паспорт и документ, подтверждающий принадлежность к этим категориям. Если вы не можете лично прийти, поддержку можно получить через доверенное лицо.

Также с 9:00 гуманитарку получат семьи погибших Защитников и Защитниц Украины, а с 9:30 до 11:00 – семьи военнослужащих. Все необходимые документы, включая паспорт и подтверждение статуса, должны быть при себе.

Также жители села Червоногригоровка могут прийти за поддержкой в ​​Червоногригоревский лицей 7 мая. Однако важно помнить, что она предоставляется на семью или домохозяйство, имеющее определенную категорию уязвимости, поэтому, если вы относитесь к нескольким категориям, выберите одну.

Не забывайте, что гуманитарная помощь Днепропетровской области предоставляется только после предъявления соответствующих документов.

В случае артобстрела или воздушной тревоги жители должны оставаться в безопасном месте.

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