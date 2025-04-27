Жителі Дніпра та оласті вже можуть ознайомитися з оновленими графіками планових відключень електроенергії на тиждень з 28 квітня по 4 травня 2025 року, передає Politeka.
Про це повідомила Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК).
Планові роботи в Дніпрі та області проходитимуть упродовж кількох днів, і світло буде тимчасово відсутнє за низкою адрес.
Повідомляється про планові роботи у місті Жовті Води на 29 квітня з 08:00 до 20:00 за вулицями:
Волонтерська: 44-60;
Героїв України: 40;
Івана Богуна: 121;
провулок Старицького: 1-16.
На 30 число з 10:00 до 17:00 за адресами:
Євгена Черняхівського: 1, 3, 5-9, 11, 12, 14-18, 22-24, 26-28, 34, 36;
Зоряна: 1-6;
Севастопольська: 2, 3, 5, 7-27, 29-31, 33, 35, 37;
Робітничий: 1-13, 15, 19-25.
На 01 травня з 07:30 до 18:00:
Григорія Сковороди: 1, 2-8 , 12-30 , 34, 38, 44-60 , 64;
Жовторічанська: 5;
Калинова: 2, 3, 8, 16;
Поштова: 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-48, 50, 52, 54;
Ярова: 2.
У місті Вільногірськ на 28 числа з 08:30 до 16:00:
вул. Гірників;
Віктора Варена: 14;
Юрія Устенка: 14;
Центральна: 1-25;
Степова: 13, 15, 17, 21, 23;
На 29.04. з 08:30 до 16:00:
Ентузіастів: 3А, 8, 8А, 10;
Віктора Варена: 2-12, 16-26, 3-11;
Степова: 3;
Молодіжна: 2-12.
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