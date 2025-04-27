Графіки відключення світла в Одесі та області на тиждень з 28 квітня по 4 травня, месцевих попередили про обмеження.

Жителі Дніпра та оласті вже можуть ознайомитися з оновленими графіками планових відключень електроенергії на тиждень з 28 квітня по 4 травня 2025 року, передає Politeka.

Про це повідомила Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК).

Планові роботи в Дніпрі та області проходитимуть упродовж кількох днів, і світло буде тимчасово відсутнє за низкою адрес.

Повідомляється про планові роботи у місті Жовті Води на 29 квітня з 08:00 до 20:00 за вулицями:

Волонтерська: 44-60;

Героїв України: 40;

Івана Богуна: 121;

провулок Старицького: 1-16.

На 30 число з 10:00 до 17:00 за адресами:

Євгена Черняхівського: 1, 3, 5-9, 11, 12, 14-18, 22-24, 26-28, 34, 36;

Зоряна: 1-6;

Севастопольська: 2, 3, 5, 7-27, 29-31, 33, 35, 37;

Робітничий: 1-13, 15, 19-25.

На 01 травня з 07:30 до 18:00:

Григорія Сковороди: 1, 2-8 , 12-30 , 34, 38, 44-60 , 64;

Жовторічанська: 5;

Калинова: 2, 3, 8, 16;

Поштова: 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-48, 50, 52, 54;

Ярова: 2.

У місті Вільногірськ на 28 числа з 08:30 до 16:00:

вул. Гірників;

Віктора Варена: 14;

Юрія Устенка: 14;

Центральна: 1-25;

Степова: 13, 15, 17, 21, 23;

На 29.04. з 08:30 до 16:00:

Ентузіастів: 3А, 8, 8А, 10;

Віктора Варена: 2-12, 16-26, 3-11;

Степова: 3;

Молодіжна: 2-12.

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