Графіки відключення світла у Дніпрі з 21 по 27 квітня, дізнайтеся, де і коли не буде електроенергії.

Жителі Дніпра вже можуть ознайомитися з оновленими графіками планових відключень електроенергії на тиждень із 21 по 27 квітня 2025 року, передає Politeka.

Про це повідомила Центральна Енергетична Компанія (ЦЕК).

Планові роботи в Дніпрі проходитимуть упродовж кількох днів, і світло буде тимчасово відсутнє за низкою адрес.

Вівторок, 22 квітня (08:00–17:00):

Без електроенергії залишаться будинки на вулицях Автотранспортна, Краснопільська, Берестейська, Промислова та Фабрично-заводська.

Середа, 23. 04. (08:00–17:00):

Планові відключення пройдуть за адресами на вулицях Театральна, Шинна та тупику Запорізький.

Четвер, 24 числа (08:00–17:00):

Широкий перелік охоплює десятки вулиць, зокрема: Автозаводську, Арабатську, Ганни Німець, Зимову, Криворізьку, Миколи Погрібняка, Михайла Сапожнікова, Надбалківську, Олексія Тищика, Переможців, пров. Громадський, Зимовий, Ізюмський, Ізюмський другий, Криворізький, Північний, проїзди Тупиковий і Шаховий, тупик Криворізький.

Сервісні центри ЦЕК не працюватимуть у понеділок, 21 квітня. З 22 числа установи функціонуватимуть за наступним графіком:

Понеділок – четвер: з 08:00 до 17:40

Обідня перерва: з 12:00 до 12:30

П’ятниця: неприймальний день

Субота та неділя: вихідні.

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