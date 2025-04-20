Графики отключения света в Днепре с 21 по 27 апреля, узнайте, где и когда не будет электроэнергии.

Жители Днепра уже могут ознакомиться с обновленными графиками плановых отключений электроэнергии в неделю с 21 по 27 апреля 2025 года, передает Politeka.

Об этом сообщила Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК).

Плановые работы в Днепре будут проходить в течение нескольких дней, и свет будет временно отсутствовать по ряду адресов.

Вторник, 22 апреля (08:00–17:00):

Без электроэнергии останутся дома на улицах Автотранспортная, Краснопольская, Берестейская, Промышленная и Фабрично-Заводская.

Среда, 23. 04. (08:00–17:00):

Плановые отключения пройдут по адресам на улицах Театральной, Шинной и тупика Запорожский.

Четверг, 24 числа (08:00–17:00):

Широкий список охватывает десятки улиц, в частности: Автозаводскую, Арабатскую, Анны Немец, Зимнюю, Криворожскую, Николая Погребняка, Михаила Сапожникова, Надбалковскую, Алексея Тищика, Победителей, пер. Общественный, Зимний, Изюмский, Изюмский второй, Криворожский, Северный, проезды Тупиковый и Шахматный, Криворожский тупик.

Сервисные центры ЦЭК не будут работать в понедельник, 21 апреля. С 22 числа учреждения будут функционировать по следующему графику:

Понедельник – четверг: с 08:00 до 17:40

Обеденный перерыв: с 12:00 до 12:30

Пятница: неприемлемый день

Суббота и воскресенье: выходные.

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