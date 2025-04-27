Жители Днепра и области уже могут ознакомиться с обновленными графиками плановых отключений электроэнергии на неделю с 28 апреля по 4 мая 2025 года, передает Politeka.
Об этом сообщила Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК).
Плановые работы в Днепре и области будут проходить несколько дней, и свет будет временно отсутствовать по ряду адресов.
Сообщается о плановых работах в городе Желтые Воды на 29 апреля с 08:00 до 20:00 по улицам:
Волонтерская: 44-60;
Героев Украины: 40;
Ивана Богуна: 121;
переулок Старицкого: 1-16.
На 30 число с 10:00 до 17:00 по адресу:
Евгения Черняховского: 1, 3, 5-9, 11, 12, 14-18, 22-24, 26-28, 34, 36;
Звездная: 1-6;
Севастопольская: 2, 3, 5, 7-27, 29-31, 33, 35, 37;
Рабочий: 1-13, 15, 19-25.
На 01 мая с 07:30 до 18:00:
Григория Сковороды: 1, 2-8, 12-30, 34, 38, 44-60, 64;
Желторичанская: 5;
Калиновая: 2, 3, 8, 16;
Почтовая: 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-48, 50, 52, 54;
Яровая: 2.
В городе Вольногорск на 28 числа с 08:30 до 16:00:
ул. Горняков;
Виктора Варена: 14;
Юрия Устенко: 14;
Центральная: 1-25;
Степная: 13, 15, 17, 21, 23;
На 29.04. с 08:30 до 16:00:
Энтузиастов: 3А, 8, 8А, 10;
Виктора Варена: 2-12, 16-26, 3-11;
Степная: 3;
Молодежная: 2-12.
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