Графики отключения света в Одессе и области на неделю с 28 апреля по 4 мая местных предупредили об ограничениях.

Жители Днепра и области уже могут ознакомиться с обновленными графиками плановых отключений электроэнергии на неделю с 28 апреля по 4 мая 2025 года, передает Politeka.

Об этом сообщила Центральная Энергетическая Компания (ЦЭК).

Плановые работы в Днепре и области будут проходить несколько дней, и свет будет временно отсутствовать по ряду адресов.

Сообщается о плановых работах в городе Желтые Воды на 29 апреля с 08:00 до 20:00 по улицам:

Волонтерская: 44-60;

Героев Украины: 40;

Ивана Богуна: 121;

переулок Старицкого: 1-16.

На 30 число с 10:00 до 17:00 по адресу:

Евгения Черняховского: 1, 3, 5-9, 11, 12, 14-18, 22-24, 26-28, 34, 36;

Звездная: 1-6;

Севастопольская: 2, 3, 5, 7-27, 29-31, 33, 35, 37;

Рабочий: 1-13, 15, 19-25.

На 01 мая с 07:30 до 18:00:

Григория Сковороды: 1, 2-8, 12-30, 34, 38, 44-60, 64;

Желторичанская: 5;

Калиновая: 2, 3, 8, 16;

Почтовая: 1-3, 5-8, 10-16, 18-20, 22-33, 35-42, 44-48, 50, 52, 54;

Яровая: 2.

В городе Вольногорск на 28 числа с 08:30 до 16:00:

ул. Горняков;

Виктора Варена: 14;

Юрия Устенко: 14;

Центральная: 1-25;

Степная: 13, 15, 17, 21, 23;

На 29.04. с 08:30 до 16:00:

Энтузиастов: 3А, 8, 8А, 10;

Виктора Варена: 2-12, 16-26, 3-11;

Степная: 3;

Молодежная: 2-12.

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