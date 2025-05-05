Пріоритетна грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається тим, хто евакуювався протягом останніх 30 днів або втратив житло.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі та області надається людям поважного віку, що відповідають певним критеріям вразливості, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють представники УВКБ ООН у Telegram-каналі.

У травні 2025 року деякі українці зможуть отримати допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).



Українці мають змогу подати заявку на тримісячну фінансову підтримку — по 3 600 гривень на кожного члена родини. Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі призначена для найвразливіших категорій населення, які постраждали внаслідок війни:

особи зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

громадяни, які повернулися з інших регіонів чи з-за кордону після вимушеного переселення.

Навіть ті, хто вже раніше отримував гуманітарну допомогу, можуть претендувати на виплати — за умови, що вони входять до однієї з категорій вразливості.

До таких категорій належать:

Родини з одним із батьків, що виховує дитину чи кількох дітей до 18 років, або опікується особами похилого віку (55+);

Родини, де головами є самотні літні люди (від 55 років), або літні особи, які виховують дітей до 18 років;

Родини, в яких є особи з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

Окремо підкреслюється, що пріоритетна фінансова підтримка надається тим, хто евакуювався протягом останніх 30 днів або втратив житло внаслідок бойових дій.

Звернутися за консультацією щодо надання грошей від УВКБ ООН можна у будні з 10:00-15:00 за адресою: вулиця Половицька, 9.

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