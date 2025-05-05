Денежная помощь для пенсионеров в Днепре и области предоставляется людям преклонного возраста, отвечающим определенным критериям уязвимости, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщают представители УВКБ ООН в Telegram-канале.
В мае 2025 года некоторые украинцы смогут получить деньги от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Украинцы могут подать заявку на трехмесячную финансовую поддержку — по 3 600 гривен на каждого члена семьи. Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предназначена для самых уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны:
- лица со статусом внутриперемещенного лица (ВПЛ);
- граждане, вернувшиеся из других регионов или из-за границы после вынужденного переселения.
Даже те, кто ранее получал ее, могут претендовать на выплаты — при условии, что они входят в одну из категорий уязвимости.
К таким категориям относятся:
- Семья с одним из родителей, который воспитывает ребенка или нескольких детей до 18 лет, или занимается пожилыми лицами (55+);
- Семьи, где председателями являются одинокие пожилые люди (от 55 лет), или пожилые лица, воспитывающие детей до 18 лет;
- Семьи, в которых есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.
Отдельно подчеркивается, что приоритетная финансовая поддержка предоставляется эвакуированным в течение последних 30 дней или потерявшим жилье в результате боевых действий.
Обратиться за консультацией по предоставлению денег от УВКБ ООН можно по будням с 10:00-15:00 по адресу: улица Половицкая, 9.
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