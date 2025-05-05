Приоритетная денежная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется эвакуированным в течение последних 30 дней или потерявшим жилье.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре и области предоставляется людям преклонного возраста, отвечающим определенным критериям уязвимости, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают представители УВКБ ООН в Telegram-канале.

В мае 2025 года некоторые украинцы смогут получить деньги от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).



Украинцы могут подать заявку на трехмесячную финансовую поддержку — по 3 600 гривен на каждого члена семьи. Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предназначена для самых уязвимых категорий населения, пострадавших в результате войны:

лица со статусом внутриперемещенного лица (ВПЛ);

граждане, вернувшиеся из других регионов или из-за границы после вынужденного переселения.

Даже те, кто ранее получал ее, могут претендовать на выплаты — при условии, что они входят в одну из категорий уязвимости.

К таким категориям относятся:

Семья с одним из родителей, который воспитывает ребенка или нескольких детей до 18 лет, или занимается пожилыми лицами (55+);

Семьи, где председателями являются одинокие пожилые люди (от 55 лет), или пожилые лица, воспитывающие детей до 18 лет;

Семьи, в которых есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Отдельно подчеркивается, что приоритетная финансовая поддержка предоставляется эвакуированным в течение последних 30 дней или потерявшим жилье в результате боевых действий.

Обратиться за консультацией по предоставлению денег от УВКБ ООН можно по будням с 10:00-15:00 по адресу: улица Половицкая, 9.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Також Politeka писала, Графики отключения света в Днепре и области на неделю с 28 апреля по 4 мая: срочное предупреждение.

Как сообщала Politeka, Субсидии с 1 мая в Днепре: что изменяется и кто должен подавать документы.