Ограничение движения в Киевской области будет снято сразу после завершения всех технических мероприятий.

Ограничение движения в Киевской области касается села Карапыши на Обуховщине, сообщает Politeka.

Там временно будет перекрыт железнодорожный переезд. Причина — проведение плановых ремонтно-путевых работ, сообщает Мироновский городской совет.

Согласно официальной информации ОП «Фастовская дистанция колеи» регионального филиала «Юго-западная железная дорога», железнодорожный переезд на 92-м км перегона станции Карапиши (на автодороге между селами Карапиши и Владиславка) будет полностью закрыт для транспорта с 08:00 12 июня до 2.00.

Работы будут продолжаться в течение двух суток. При благоприятных погодных условиях ремонт завершится в запланированные сроки. Местные власти просят водителей заранее планировать маршруты и пользоваться объездными путями.

Такие мероприятия направлены на повышение безопасности пути и качественное обслуживание железнодорожной инфраструктуры. Водителей также призывают быть внимательными вблизи зоны работ и соблюдать временные дорожные знаки.

Ограничение движения в Киевской области будет снято сразу после завершения всех технических мероприятий.

Местные власти призывают водителей заранее планировать маршрут, чтобы избежать пробок и опозданий из-за таких обстоятельств.

Информация об изменениях в движении также обнародована на официальном сайте Мироновского городского совета.

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