Подорожчання продуктів у Київській області продовжується, повідомляє Politeka.

У червні зафіксовано незначне, але стабільне зростання цін на основні товари. За даними з порталу Мінфін, за останній місяць подорожчала гречка, манка, цукор, вершкове масло та сметана.

Середній цінник на гречку зріс на 15 коп. і становить 34,25 грн/кг. У різних мережах ціна коливається: в Auchan – 29,90, у Metro – 31,30, у Megamarket – 43,20. Для порівняння, в Сільпо гречка "Селянка" (900 г) коштує 43,99, що значно дорожче у перерахунку на кілограм.

Манка Хуторок (800 г) подорожчала на 80 коп. – до 29,41 гривень. У Metro вона коштує 28,83, у Novus – 29,99. У Сільпо ж манка "Хатинка" (0,9 кг) – вже 39,99.

Середня ціна на цукор кристалічний зросла на 72 копійки і становить 34,27 гривень за кг. Найнижча вартість – 32,90 в Auchan, найвища – 37,30 у Megamarket. У Сільпо цукор марки «Повна Чаша» має цінник 31,49 гривню, що вигідніше за середній ринок.

Масло Селянське 72,5% (200 г) у червні коштує в середньому 117,25 грн – підвищення на 30 коп. У місцевих маркетах схожий продукт – масло «Галичина» 82,5% (180 г) – має цінник 144 грн.

Середня ціна на сметану Президент 15% (350 г) становить 54,49 грн – зростання на 50 коп. Для порівняння, сметана «Молокія» 15% (300 г) у Сільпо коштує 53,49.

Отже, подорожчання продуктів у Київській області зачепило ключові товари – зростання хоч і невелике, але системне. Це свідчить про загальну тенденцію цінового збільшення.

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