Подорожание продуктов в Киевской области продолжается, сообщает Politeka.

В июне зафиксирован незначительный, но стабильный рост цен на основные товары. По данным из портала Минфин , за последний месяц подорожала гречка, манка, сахар, сливочное масло и сметана.

Средний ценник на гречку вырос на 15 коп. и составляет 34,25 грн/кг. В разных сетях цена колеблется: в Auchan – 29,90, Metro – 31,30, Megamarket – 43,20. Для сравнения, в Сильпо гречка "Крестьянка" (900 г) стоит 43,99, что значительно дороже в пересчете на килограмм.

Манка Хуторок (800 г) подорожала на 80 копеек – до 29,41 гривен. У Metro она стоит 28,83, у Novus – 29,99. В Сильпо же манка "Домик" (0,9 кг) - уже 39,99.

Средняя цена на кристаллический сахар выросла на 72 коп. и составляет 34,27 гривны за кг. Самая низкая стоимость – 32,90 в Auchan, самая высокая – 37,30 в Megamarket. В Сильпо сахар марки «Полная Чаша» имеет ценник 31,49 гривны, что выгоднее среднего рынка.

Масло "Селянське" 72,5% (200 г) в июне стоит в среднем 117,25 грн – повышение на 30 коп. В местных маркетах схожий продукт – масло «Галичина» 82,5% (180 г) – имеет ценник 144 грн.

Средняя цена на сметану Президент 15% (350 г) составляет 54,49 грн – рост на 50 коп. Для сравнения, сметана «Молокия» 15% (300 г) в Сильпо стоит 53,49.

Следовательно, подорожание продуктов в Киевской области задело ключевые товары – рост хоть и небольшой, но системный. Это свидетельствует об общей тенденции ценового увеличения.

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