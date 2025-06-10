Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області є цілком реальним сценарієм.

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області може відбутися вже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Уряд готує зміни до чинного регулювання вартості водопостачання. Проєкт постанови, розміщений на сайті Федерації профспілок України, передбачає скасування чинних рекомендацій про незмінність тарифів на централізоване водопостачання, які діють з 24 лютого 2022 року.

Ініціатором змін виступає Міністерство розвитку громад та територій.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що фіксація тарифів більше не є ефективною — підприємства несуть збитки, і їм необхідна компенсація з місцевих бюджетів. Водночас наголошується: у разі ухвалення нових правил, вартість послуг може змінитися — зокрема, в бік зростання.

Це викликає занепокоєння серед мешканців багатьох регіонів, особливо з огляду на те, що на воду не діє мораторій, який наразі обмежує ціни на газ, тепло й гарячу воду.

Отже, підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області — цілком реальний сценарій. Остаточне рішення про зміну цін ухвалюватимуть або НКРЕКП, або органи місцевого самоврядування.

У разі реалізації ініціативи, мешканцям доведеться готуватися до нових платіжок. Оскільки мораторію на ціни на водопостачання немає, остаточне рішення може суттєво вплинути на платіжки українців.

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