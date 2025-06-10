Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области может произойти в ближайшее время, сообщает Politeka.

Правительство готовит изменения к действующему регулированию стоимости водоснабжения. Проект постановления, размещенный на сайте Федерации профсоюзов Украины, предусматривает отмену действующих рекомендаций о неизменяемых тарифах на централизованное водоснабжение, действующих с 24 февраля 2022 года.

Инициатором перемен выступает Министерство развития общин и территорий.

В пояснительной записке к документу говорится, что фиксация тарифов больше не эффективна — предприятия несут убытки, и им необходима компенсация из местных бюджетов. В то же время отмечается: в случае принятия новых правил стоимость услуг может измениться — в частности, в сторону роста.

Это вызывает беспокойство среди жителей многих регионов, особенно учитывая, что на воду не действует мораторий, ограничивающий цены на газ, тепло и горячую воду.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Днепропетровской области вполне реальный сценарий. Окончательное решение об изменении цен будут приниматься либо НКРЭКУ, либо органы местного самоуправления.

В случае реализации инициативы жителям придется готовиться к новым платежкам. Поскольку моратория на цены на водоснабжение нет, окончательное решение может оказать существенное влияние на платежки украинцев.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.