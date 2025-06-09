Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області є відчутним, особливо на фоні стабільного зростання цін.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує залишатися актуальною темою для споживачів, повідомляє Politeka.

За даними порталу "Мінфін", у червні 2025 року середня вартість на пшоно становить 24,60 грн за кілограм. У мережах Metro та Auchan його можна придбати за 22,90 та 23,90 відповідно, а найдорожче — у Megamarket, де вартість сягає 27 гривень. У порівнянні з травнем пшоно подорожчало на 0,47.

Коротка вермішель також зросла в ціні: з 34,17 грн до 34,49 кг. На полицях Novus вона коштує саме 34,49. Оселедець слабосолоний за місяць подорожчав суттєво — з 192,70 до 229,55 кг, що склало приріст у 36,85. Найдешевший варіант — у Novus (214), найдорожчий — у Megamarket (245,10).

Кефір Селянський 2,5% (950 мл) коштує в середньому 61,49 гривню, а місяць тому — 60,74. Найдешевше його продає Auchan — за 53,90, найдорожче — Novus (69,99). Маргарин Олком Вершковий 72,5% (200 г) подорожчав на 0,75 грн і коштує 35,20.

У магазинах мережі Dmart також можна знайти ціни на аналогічні товари: пшоно Сквирянка (800 г) — 51,50 гривню, вермішель Grano Dorato (500 г) — 43,90, оселедець Матіас с/с — 17,05 за 100 г, кефір Ферма 2,5% (840 г) — 51,90, маргарин Чумак 72% (250 г) — 42,50.

Загалом, подорожчання продуктів у Дніпропетровській області є відчутним, особливо на фоні стабільного зростання цін на рибу та молочні продукти.

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