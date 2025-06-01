Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Рівненській області заплановані у місті Дубно, повідомляє Politeka.

Відповідно до інформації від ПрАТ «Рівнеобленерго», такі заходи проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електричних мережах.

Під час проведення ремонтних робіт з 9:00 до 17:00 у зазначений період у Дубно тимчасово відключать електроенергію на вулицях Шептицького (будинки 40–54) та Лінійна (будинки 1–4). Такі заходи мають на меті поліпшити якість послуг та забезпечити стабільність енергопостачання для всіх споживачів у майбутньому.

ПрАТ «Рівнеобленерго» вибачається за тимчасові незручності і просить жителів міста врахувати графік відключень, аби уникнути неприємних ситуацій. Споживачам радять заздалегідь підготуватися до відсутності електроенергії у ці дні.

Отже, графік відключень світла на тиждень 2-8 червня в Рівненській області включає заплановані роботи саме у місті Дубно, що покликані підвищити надійність роботи електромереж та забезпечити безперебійне електропостачання у подальшому.