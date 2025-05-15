Обмеження руху в Рівненській області 16 травня буде здійснено через проведення тренувань.

Обмеження руху в Рівненській області 16 травня торкнуться селища Рафалівка, де рятувальники проводитимуть пожежно-тактичні навчання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у селищній раді.

Захід відбудеться поблизу місцевої залізничної станції, і в його рамках передбачені тимчасові обмеження для транспорту та електропостачання.

За інформацією місцевої влади, з 11:00 до 13:00 на окремих ділянках дороги біля станції буде частково перекрито рух. Це може спричинити ускладнення дорожнього руху, тому водіям радять заздалегідь планувати маршрути об’їзду. Крім того, у зазначений час можливе короткочасне відключення електроенергії у найближчих районах.

У селищній раді закликали мешканців не панікувати й поставитися з розумінням до таких заходів. Проведення тренувань спрямоване на підвищення рівня готовності екстрених служб до надзвичайних ситуацій, а також на зміцнення безпеки всієї громади.

Подібні навчання проводяться регулярно в різних регіонах країни й мають важливе значення для координації дій між рятувальниками, місцевою владою та населенням у разі реальної загрози. Обмеження руху в Рівненській області є тимчасовими й необхідними для відпрацювання алгоритмів реагування на надзвичайні події.

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