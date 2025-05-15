Ограничение движения в Ровенской области 16 мая будет осуществлено через проведение тренировок.

Ограничения движения в Ровенской области 16 мая коснутся поселка Рафаловка, где спасатели будут проводить пожарно-тактические учения, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в поселковом совете .

Мероприятие состоится вблизи местной железнодорожной станции и в его рамках предусмотрены временные ограничения для транспорта и электроснабжения.

По информации местных властей, с 11:00 до 13:00 на отдельных участках дороги возле станции будет частично перекрыто движение. Это может привести к усложнению дорожного движения, поэтому водителям советуют заранее планировать маршруты объезда. Кроме того, в указанное время возможно кратковременное отключение электроэнергии в близлежащих районах.

В поселковом совете призвали жителей не паниковать и отнестись с пониманием к таким мерам. Проведение тренировок направлено на повышение уровня готовности экстренных служб к чрезвычайным ситуациям, а также на укрепление безопасности всего общества.

Подобные учения проводятся регулярно в разных регионах страны и имеют важное значение для координации действий между спасателями, местными властями и населением в случае реальной угрозы. Ограничения движения в Ровенской области временные и необходимые для отработки алгоритмов реагирования на чрезвычайные события.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где можно найти убежище.

Также Politeka писала Бесплатное жилье для переселенцев в Одессе: как получить временный дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: кому помогут и куда обращаться.