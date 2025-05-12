Нова система оплати проїзду в Рівному стартувала з 12 травня, повідомляє Politeka.

За інформацією Рівненської міської ради, йдеться про видачу пільгових карток для безплатного проїзду в громадському транспорті.

Це важливий етап у реалізації електронного квитка в місті, який розпочався у січні 2025 року завдяки співпраці з українською фінтех-групою EasyPay. Відтепер для отримання пільгових поїздок необхідно валідувати картку при вході в транспорт, приклавши її до спеціального валідатора в салоні автобуса чи тролейбуса.

Наразі такі електронні носій отримують представники пільгових категорій, такі як пенсіонери, люди з інвалідністю, ветерани, багатодітні родини, постраждалі від аварії на ЧАЕС та інші, відповідно до чинного законодавства. Для учнів та студентів вони будуть видаватися з початком нового навчального року.

Нова система оплати проїзду в Рівному передбачає, що картка стане персоналізованим носієм електронного квитка, на який щомісяця автоматично нараховуватимуться безкоштовні або пільгові поїздки. При цьому невикористані поїздки анулюються на початку наступного місяця. Отримати картку можна в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або у медичних закладах та підрозділах Департаменту соціальної політики. Для цього необхідно мати паспорт, ІПН, документи, що підтверджують пільгу, а також номер мобільного телефону.

Для того, щоб скористатися безоплатним проїздом, важливо обов'язково валідувати електронний носій при вході в транспорт. У разі відмови системи (через червоне світло) потрібно перевірити ліміт поїздок або стан картки. Якщо пільга втрачена, картка буде заблокована автоматично.

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