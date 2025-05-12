Новая система оплаты проезда в Ровно стартовала с 12 мая, сообщает Politeka.

По информации Ровенского городского совета , речь идет о выдаче льготных карточек для бесплатного проезда в общественном транспорте.

Это важный этап в реализации электронного билета в городе, который начался в январе 2025 года, благодаря сотрудничеству с украинской финтех-группой EasyPay.

В настоящее время такие электронные носители получают представители льготных категорий, таких как пенсионеры, люди с инвалидностью, ветераны, многодетные семьи, пострадавшие от аварии на ЧАЭС и другие, согласно действующему законодательству. Для учащихся и студентов они будут издаваться с началом нового учебного года.

Новая система оплаты проезда в Ровно предусматривает, что карта станет персонализированным носителем электронного билета, на который ежемесячно будут автоматически начисляться бесплатные или льготные поездки. При этом неиспользованные поездки аннулируются в начале следующего месяца. Получить карту можно в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или в медицинских учреждениях и подразделениях Департамента социальной политики. Для этого необходимо иметь паспорт, ИНН, подтверждающие льготу документы, а также номер мобильного телефона.

Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом, важно обязательно валидировать электронный носитель при входе в транспорт. В случае отказа системы (через красный свет) необходимо проверить лимит поездок или состояние карты. Если льгота потеряна, карта будет заблокирована автоматически.

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