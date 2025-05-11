Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві постійно оновлюється та додаються нові місця

Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві пропонується у різних варіантах, тому переселенці можуть бути впевнені, що не залишаться без даху над головою, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про варіанти, які пропонують.

Безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві постійно змінюється, тому дані щодо кількості вільних місць для ВПО постійно змінюються. Через це немає гарантій, що за вказаними адресами охочих точно заселять. Тож, перш ніж їхати в той чи інший заклад, варто дізнатися про наявність вільних місць за вказаними телефонами.

вул. Театральна, 45/1

У переобладнаному приміщенні центру соціальних послуг створено умови для колективного проживання переселенців. Загалом тут облаштовано десять кімнат, розрахованих на розміщення до 30 осіб.

Станом на початок квітня вільними залишалося три місця. Проте важливо врахувати, що заклад не пристосований для людей з інвалідністю та маломобільних осіб.

Притулок частково відповідає мінімальним стандартам проживання, визначеним чинним законодавством.

Контактна особа: Тетяна Колесник — (095) 942-97-80, teatr451@ukr.net

вул. Курортна, 14-А

Колишнє приміщення санаторної школи-інтернату наразі виконує функцію тимчасового прихистку. Тут облаштовано 42 кімнати, в яких можуть розміститись до 130 людей, включаючи 15 місць для осіб з інвалідністю або обмеженою мобільністю. Однак, за інформацією на квітень, вільних місць наразі немає.

Цей заклад також частково відповідає вимогам щодо умов проживання, передбачених законодавством.

Контактна особа: Галина Макарова — (051) 244-17-51, internatschool7@ukr.net

Варто також зазначимти, що безкоштовне житло для ВПО у Миколаєві пропонується, однак у більшості випадків доведеться платити за комунальні послуги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де можна знайти прихисток.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців в Одесі: як отримати тимчасовий будинок.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: кому допоможуть і куди звертатися.