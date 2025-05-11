Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве постоянно обновляется и добавляются новые места.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве предлагается в разных вариантах, поэтому переселенцы могут быть уверены, что не останутся без крова, сообщает Politeka.net.

Рассказываем о предлагаемых вариантах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве постоянно меняется, поэтому данные о количестве свободных мест для ВПЛ постоянно меняются. Поэтому нет гарантий, что по указанным адресам желающих точно заселят. Поэтому, прежде чем ехать в то или иное заведение, следует узнать наличие свободных мест по указанным телефонам.

Театральная ул., 45/1

В переоборудованном помещении центра социальных услуг созданы условия коллективного проживания переселенцев. В общей сложности здесь обустроено десять комнат, рассчитанных на размещение до 30 человек.

По состоянию на начало апреля свободными оставалось три места. Однако важно учесть, что заведение не приспособлено для людей с инвалидностью и маломобильных лиц.

Приют частично соответствует минимальным стандартам проживания, определенным действующим законодательством.

Контактное лицо: Татьяна Колесник - (095) 942-97-80, teatr451@ukr.net

ул. Курортная, 14-А

Бывшее помещение санаторной школы-интерната выполняет функцию временного убежища. Здесь обустроено 42 комнаты, в которых могут разместиться до 130 человек, включая 15 мест для лиц с инвалидностью или ограниченной мобильностью. Однако, по информации на апрель, свободных мест пока нет.

Это учреждение также частично отвечает требованиям об условиях проживания, предусмотренных законодательством.

Контактное лицо: Галина Макарова - (051) 244-17-51, internatschool7@ukr.net

Следует также отметить, что бесплатное жилье для ВПЛ в Николаеве предлагается, однако в большинстве случаев придется платить за коммунальные услуги.

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