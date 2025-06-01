Отключение света на неделю 2-8 июня в Ровенской области призвано повысить надежность работы электросетей.

Отключения света в неделю 2-8 июня в Ровенской области запланированы в городе Дубно, сообщает Politeka.

Согласно информации от ПрАТ «Ровнооблэнерго», такие мероприятия проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в электрических сетях в будущем.

Во время проведения ремонтных работ с 9.00 до 17.00 в указанный период в Дубно временно отключат электроэнергию на улицах Шептицкого (дома 40-54) и Линейная (дома 1-4). Такие меры направлены на улучшение качества услуг и обеспечение стабильности энергоснабжения для всех потребителей в будущем.

ПрАТ «Ровнооблэнерго» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей города учесть график отключений, чтобы избежать неприятных ситуаций. Потребителям советуют заранее подготовиться к отсутствию электроэнергии в эти дни.

Итак, график отключений света на неделю 2-8 июня в Ровенской области включает запланированные работы именно в городе Дубно, призванные повысить надежность работы электросетей и обеспечить бесперебойное электроснабжение в дальнейшем.