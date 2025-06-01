Отключения света в неделю 2-8 июня в Ровенской области запланированы в городе Дубно, сообщает Politeka.
Согласно информации от ПрАТ «Ровнооблэнерго», такие мероприятия проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в электрических сетях в будущем.
Во время проведения ремонтных работ с 9.00 до 17.00 в указанный период в Дубно временно отключат электроэнергию на улицах Шептицкого (дома 40-54) и Линейная (дома 1-4). Такие меры направлены на улучшение качества услуг и обеспечение стабильности энергоснабжения для всех потребителей в будущем.
ПрАТ «Ровнооблэнерго» приносит извинения за временные неудобства и просит жителей города учесть график отключений, чтобы избежать неприятных ситуаций. Потребителям советуют заранее подготовиться к отсутствию электроэнергии в эти дни.
Итак, график отключений света на неделю 2-8 июня в Ровенской области включает запланированные работы именно в городе Дубно, призванные повысить надежность работы электросетей и обеспечить бесперебойное электроснабжение в дальнейшем.
Местным жителям рекомендуют быть внимательными к обновлениям и следить за официальными сообщениями ПрАТ «Ровнооблэнерго» о возможных изменениях в графике.
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