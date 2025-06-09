Подорожание продуктов в Днепропетровской области по-прежнему остается актуальной темой для потребителей, сообщает Politeka.

По данным портала "Минфин", в июне 2025 года средняя стоимость на пшено составляет 24,60 грн за килограмм. В сетях Metro и Auchan его можно приобрести за 22,90 и 23,90 соответственно, а дороже всего — в Megamarket, где стоимость достигает 27 гривен. По сравнению с маем пшено подорожало на 0,47.

Короткая вермишель также выросла в цене: с 34,17 грн. до 34,49 кг. На полках Novus она стоит как раз 34,49. Сельдь слабосоленая за месяц подорожала существенно — со 192,70 до 229,55 кг, что составило прирост в 36,85. Самый дешевый вариант – у Novus (214), самый дорогой – у Megamarket (245,10).

Кефир Крестьянский 2,5% (950 мл) стоит в среднем 61,49 гривны, а месяц назад - 60,74. Дешевле его продает Auchan — за 53,90, дороже всего — Novus (69,99). Маргарин Олком Сливочный 72,5% (200 г) подорожал на 0,75 грн и стоит 35,20.

В магазинах сети Dmart также можно найти цены на аналогичные товары: пшено Сквирянка (800 г) - 51,50 гривна, вермишель Grano Dorato (500 г) - 43,90, селедка Матиас с/с - 17,05 за 100 г, кефир Ферма 4,9 Чумак 72% (250 г) - 42,50.

В целом, подорожание продуктов в Днепропетровской области ощутимо, особенно на фоне стабильного роста цен на рыбу и молочные продукты.

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