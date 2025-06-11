Дефицит продуктов в Сумах может привести к полному отказу некоторых производителей от производства товара.

Дефицит продуктов в Сумах чреват ростом цен на ржаной хлеб, сообщает Politeka.

Украинские хлебопеки предупреждают, что из-за критической нехватки ржи в 2025–2026 годах цена за буханку может вырасти до 40–50 гривен.

Причина заключается в сокращении внутреннего производства: аграрии отказываются выращивать рожь из-за ее меньшей урожайности и доходности по сравнению с пшеницей. Дополнительно усложняет ситуацию прекращения поставок из Беларуси, долгое время обеспечивавшей основной объем импорта. Как следствие, тонна ржи уже выросла в цене почти вдвое - с 6-7 до 12-14 тыс. грн.

Это привело к росту стоимости муки, которая теперь стоит до 20 тыс. грн за тонну. В рамках дефицита продуктов в Сумах это приведет к удорожанию хлеба или даже полному отказу некоторых производителей от его выпечки.

Впрочем, эксперты прогнозируют, что высокие цены могут стимулировать фермеров снова сеять рожь, но эффект будет ощутим не раньше сезона 2026/2027. К тому времени украинцам придется адаптироваться к новым реалиям.

Сейчас часть ржаной муки для украинского рынка уже импортируется из Польши и стран Балтии. По словам Родиона Рыбчинского, в 2025-2026 годах отечественного производства ржи будет недостаточно для покрытия внутренних потребностей.

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