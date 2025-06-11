Містянин звернувся до суду, бо вважав дії Пенсійного фонду неправомірними, тож історія про пенсію в Сумах перетворилась на судову тяганину.

Пенсія у Сумах стала причиною кількарічної боротьби між місцевим пенсіонером і Головним управлінням Пенсійного фонду, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Ковпаківського районного суду міста, все це сталося через те, що чоловіку не доплачували майже 2,5 тисячі гривень щомісяця. І хоча судді двічі ставали на бік пенсіонера, в ПФУ продовжували ігнорувати ці рішення.

Громадянину мали виплачувати пенсію у Сумах в розмірі 23 459, однак установа без достатніх підстав обмежила її до 20 930 гривень. Йому набридло домагатися справедливості через листування, тож він подав до суду. І не один раз.

Феміда визнала дії ПФУ неправомірними. Проте, навіть після ухвалених рішень, фонд відмовлявся виконувати судові постанови. Це призвело до того, що чоловік вимагав не лише повний перерахунок, а й компенсацію — він оцінив свої моральні страждання у 50 тисяч.

Як свідчать матеріали справи, пенсія у Сумах була призначена йому ще у 2000 році за вислугу років. Але лише впродовж останніх кількох років виникли проблеми з доплатами. Йшлося про доплату 2 000 згідно з урядовою постановою про соціальний захист окремих категорій.

Цю суму теж не виплачували вчасно. Після неодноразових рішень суду на користь чоловіка ПФУ навіть отримав штраф за невиконання приписів. У підсумку фонд має надати для громадянина 10 000 моральної шкоди та виплатити те, що за законом належить чоловіку.

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