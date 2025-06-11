Житель города обратился в суд, потому что считал действия Пенсионного фонда неправомерными, поэтому история о пенсии в Сумах превратилась в судебную волокиту.

Пенсия в Сумах послужила причиной многолетней борьбы между местным пенсионером и Главным управлением Пенсионного фонда, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Ковпаковского районного суда города, все это случилось из-за того, что мужчине не доплачивали почти 2,5 тысячи гривен ежемесячно. И хотя судьи дважды становились на сторону пенсионера, в ПФУ продолжали игнорировать эти решения.

Гражданину должны выплачивать пенсию в Сумах в размере 23 459, однако учреждение без достаточных оснований ограничило ее до 20 930 гривен. Ему надоело добиваться справедливости через переписку, и он подал в суд. И не раз.

Фемида сочла действия ПФУ неправомерными. Однако даже после принятых решений фонд отказывался выполнять судебные постановления. Это привело к тому, что мужчина требовал не только полный перерасчет, но и компенсацию, он оценил свои моральные страдания в 50 тысяч.

Как свидетельствуют материалы дела, пенсия в Сумах была ему назначена еще в 2000 году за выслугу лет. Но только за последние несколько лет возникли проблемы с доплатами. Речь шла о доплате 2000 согласно правительственному постановлению о социальной защите отдельных категорий.

Эту сумму тоже не выплачивали в срок. После неоднократных решений суда в пользу мужчины ПФУ даже получил штраф за невыполнение предписаний. В итоге фонд должен предоставить гражданину 10 000 морального вреда и выплатить то, что по закону принадлежит мужчине.

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