Громадянці надійшло повідомлення про те, що вона має повернути для ПФУ 39 036 гривень переплаченої пенсії в Києві, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Шевченківського районного суд, опублікованому 4 червня 2025 року, пенсія в Києві стала каменем спотикання для мешканки столиці, яка, виявляється, одночасно отримувала виплати за законом «Про прокуратуру» та продовжувала працювати в органах прокуратури.

Саме ця обставина і стала підставою для судового позову з боку Пенсійного фонду. Громадянка була на обліку у столичному управлінні ПФУ та мала виплати за вислугу років. Проте згодом з’ясувалося: у документах, які вона подала, було вказано, що вона не працює, хоча насправді трудова діяльність продовжувалась.

Як виявилось, ще при поданні заяви на призначення пенсії в Києві вона заповнила анкету, в якій прямо зазначила: працює за спеціальністю. До заяви додала відповідні довідки від Генеральної прокуратури. Ба більше, в матеріалах справи є копія трудової книжки, яка підтверджує факт її працевлаштування.

Попри це, в облікових даних Пенсійного фонду залишилась позначка «не працює», що дало підстави нарахувати вищу виплату. У результаті за період з серпня по грудень 2022 року утворилась переплата, яку ПФУ спершу просив повернути добровільно.

Жінка цього не зробила, тому справу передали до суду. У підсумку суд ухвалив, що оскільки громадянка не повідомила вчасно про свій статус, вона повинна повернути переплачені кошти. В рішенні зазначено, що саме з її боку було недотримання вимог законодавства.

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