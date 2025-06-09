Гражданке поступило сообщение о том, что она должна вернуть для ПФУ 39 036 гривен переплаченной пенсии в Киеве , сообщает Politeka.

Как говорится в решении Шевченковского районного суда, опубликованном 4 июня 2025 года, пенсия в Киеве стала камнем преткновения для жительницы столицы, которая, оказывается, одновременно получала выплаты по закону «О прокуратуре» и продолжала работать в органах прокуратуры.

Именно это обстоятельство и послужило основанием для судебного иска со стороны Пенсионного фонда. Гражданка была на учете в столичном управлении ПФУ и имела выплаты за выслугу лет. Однако впоследствии выяснилось: в документах, которые она предоставила, было указано, что она не работает, хотя на самом деле трудовая деятельность продолжалась.

Как оказалось, еще при подаче заявления на назначение пенсии в Киеве она заполнила анкету, в которой прямо указала: работает по специальности. К заявлению добавила соответствующие справки от Генеральной прокуратуры. Более того, в материалах дела есть копия трудовой книжки, подтверждающая факт ее трудоустройства.

Несмотря на это, в учетных данных Пенсионного фонда осталась отметка "не работает", что дало основания начислить более высокую выплату. В результате за период с августа по декабрь 2022 образовалась переплата, которую ПФУ сначала просил вернуть добровольно.

Женщина этого не сделала, поэтому дело передали в суд. В итоге суд постановил, что поскольку гражданка не сообщила своевременно о своем статусе, она должна вернуть переплаченные средства. В решении отмечено, что именно с ее стороны было несоблюдение требований законодательства.

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