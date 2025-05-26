Робота для пенсіонерів у Різних регіонах України зараз стає все більш популярною, адже багато літніх людей не хочуть сидіти без діла та виживати на копійки.

Робота для пенсіонерів передбачає, що роботодавці відкриті до кандидатів з життєвим досвідом, які готові проявляти відповідальність, повідомляє Politeka.

Ми підготували кілька доступних пропозицій із сайту jooble, де надається робота для пенсіонерів з гідною оплатою.

Одна з таких вакансій - різальник у видавництві на проспекті Відрадному в Києві. Робота для пенсіонерів полягає у обробці паперу, і тут охоче приймуть як літніх людей, так і студентів. Зарплата стартує від 20 тисяч гривень, що для такої праці є доволі хорошою пропозицією.

Ще одна вакансія є для продавця-консультанта у невеликому кіоску на вулиці Межовій в Києві. Заробітна плата коливається від 12 до 20 000 гривень, а графік охоплює повний день. Важливо бути пунктуальним і привітним, адже основна задача - обслуговування покупців і продаж продовольчих товарів.

Роботодавці пропонують змінний графік через два тижні. Магазин працює з восьмої ранку до восьмої вечора. Особливість в тому, що тут розглядають кандидатів навіть без досвіду, а літні люди отримують додаткові переваги.

І ще один цікавий варіант - посада охоронця у Вінниці. Компанія «Оспром» шукає надійних і відповідальних людей, які зможуть забезпечувати порядок на території підприємства. Зарплата складає 13 тисяч.

Від кандидатів очікують бажання працювати і розвиватися у сфері охорони, відповідальність, дисциплінованість та добрий фізичний стан. Якщо є охоронне або військове навчання, це буде великою перевагою.

Останні новини:

Нагадаємо, Робота для пенсіонерів в Києві: роботодавці дадуть проживання та заплатять від 25 тисяч, перелік привабливих вакансій.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Києві: ціни знову різко пішли вгору.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду на Київщині: з травня ціни поповзуть вгору.