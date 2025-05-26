Работа для пенсионеров в разных регионах Украины сейчас становится все более популярной, ведь многие пожилые люди не хотят сидеть без дела и выживать на копейки.

Работа для пенсионеров предполагает, что работодатели открыты к кандидатам с жизненным опытом, готовым проявлять ответственность, сообщает Politeka.

Мы подготовили несколько доступных предложений с сайта jooble, где предоставляется работа для пенсионеров с достойной оплатой.

Одна из таких вакансий – резчик в издательстве на проспекте Отрадном в Киеве. Работа для пенсионеров заключается в обработке бумаги, и здесь охотно примут как пожилых, так и студентов. Зарплата стартует от 20 тысяч гривен, что для такого труда достаточно хорошее предложение.

Еще одна вакансия для продавца-консультанта в небольшом киоске на улице Межовой в Киеве. Заработная плата колеблется от 12 до 20 тысяч гривен, а график охватывает полный день. Важно быть пунктуальным и приветливым, ведь основная задача – обслуживание покупателей и продажа продовольственных товаров.

Работодатели предлагают сменный график через две недели. Магазин работает с восьми утра до восьми вечера. Особенность в том, что здесь рассматривают кандидатов даже без опыта, а пожилые люди получают дополнительные преимущества.

И еще один интересный вариант – должность охранника в Виннице. Компания «Оспром» ищет надежных и ответственных людей, которые могут обеспечивать порядок на территории предприятия. Зарплата составляет 13 тысяч.

От кандидатов ждут желания работать и развиваться в сфере охраны, ответственность, дисциплинированность и хорошее физическое состояние. Если есть охранная или военная учеба, это будет большим преимуществом.

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