До столиці повертається спекотне літо, а з ним і тимчасові обмеження руху в Києві, тож розповідаємо детальніше, до чого і кому готуватися.

Обмеження руху в Києві ввели для великовагового транспорту, повідомляє Politeka.

Як інформує КК «Київавтодор», починаючи з 5 червня, місто знову почались обмеження руху фур в Києві, коли температура повітря перевищує позначку в +28 градусів. На такі кроки потрібно йти щороку, адже це повинно зберегти асфальт, який у таку спеку просто "пливе" під тиском важких машин.

За даними Укргідрометцентру, найближчими днями синоптики прогнозують стійке підвищення температури. А отже, коли стовпчик термометра перевищить критичну межу, почнуть діяти обмеження руху в Києві для транспорту, що важить понад 24 тонни і має навантаження на вісь понад 7 тонн.

Зазначається, що заборона діятиме не постійно, а залежно від температурних показників. Тобто якщо спека спаде, дороги знову відкриють для важковаговиків. Але щойно термометр повернеться до спекотних відміток, патрульна поліція стежитиме, аби жоден водій не ігнорував нововведення.

Цей механізм уже став звичним для столичних водіїв. Його закріплено у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації ще з 2012 року. Документ запроваджує такі заходи саме в літній період, коли спека може суттєво пошкодити дорожнє покриття.

Водіям нагадують: варто слідкувати за оперативною інформацією щодо погоди та повідомленнями від «Київавтодор», аби уникнути зайвих штрафів і незручностей.

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