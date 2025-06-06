В столицу возвращается жаркое лето, а с ним и временные ограничения движения в Киеве, так что рассказываем подробнее, к чему и кому готовиться.

Ограничение движения в Киеве было введено для тяжеловесного транспорта, сообщает Politeka.

Как информирует УК «Киевавтодор», начиная с 5 июня город вновь начались ограничения движения фур в Киеве, когда температура воздуха превышает отметку в +28 градусов. На такие шаги нужно идти каждый год, ведь это должно сохранить асфальт, который в такую ​​жару просто плывет под давлением тяжелых машин.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни синоптики прогнозируют стойкое повышение температуры. А значит, когда столбик термометра превысит критический предел, начнут действовать ограничения движения в Киеве для транспорта, весящего более 24 тонн и имеющего нагрузку на ось более 7 тонн.

Запрет будет действовать не постоянно, а в зависимости от температурных показателей. То есть если жара спадет, дороги снова откроют для тяжеловесов. Но как только термометр вернется к жарким отметкам, патрульная полиция будет следить, чтобы ни один водитель не игнорировал нововведения.

Этот механизм уже стал обычным для столичных водителей. Он закреплен в соответствующем распоряжении Киевской городской государственной администрации еще с 2012 года. Документ вводит такие мероприятия именно в летний период, когда жара может повредить дорожное покрытие.

Водителям напоминают: следует следить за оперативной информацией о погоде и сообщениями от «Киевавтодор», чтобы избежать лишних штрафов и неудобств.

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