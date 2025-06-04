З середини травня і майже до середини літа введені певні обмеження руху в Києві, тож розповідаємо, що потрібно знати місцевим.

Обмеження руху в Києві стосуватимуться двох важливих вулиць, де ведуться ремонти, повідомляє Politeka.

Як інформує КК "Київавтодор", комунальники попередили, щоб водії врахували це під час планування поїздок і були готові до змін на дорогах.

Так, із 21 травня до 15 липня на вулиці Віктора Некрасова частково ввели обмеження руху в Києві. Роботи будуть тривати майже два місяці і стосуватимуться ділянки від Івана Виговського в напрямку Білицької.

Дорожники ремонтують проїжджу частину. Важливо, що повного перекриття не передбачено, проїзд буде частково перекритий в обох напрямках. Роботи проходитимуть поетапно, а виконувати їх планують лише за сприятливих погодних умов.

Ще одна ділянка, де варто бути обережним та уважним — це вулиця Будіндустрії. Там ремонт почався 22 травня і триватиме до 10 червня. КП ШЕУ "Магістраль" оновить оглядові колодязі, зливоприймачі, а також укладе новий шар асфальту. Тут теж не буде повного перекриття, ремонти відбуватимуться поетапно.

Місцевих просять не ігнорувати ці зміни і враховувати обмеження руху в Києві під час поїздок. Звісно, тимчасові незручності неминучі, але ремонт необхідний для кращої якості доріг. Влада та комунальні служби дякують за розуміння і обіцяють завершити роботи у визначені терміни.

Останні новини:

Нагадаємо, Робота для пенсіонерів в Києві: роботодавці дадуть проживання та заплатять від 25 тисяч, перелік привабливих вакансій.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів: кому готові платити 20 тисяч в місяць

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду: з травня ціни поповзуть вгору.