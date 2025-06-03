Подорожчання проїзду в Київській області змушує пасажирів перераховувати щоденні витрати, адже це дуже позначається на фінансах.

Подорожчання проїзду в Київській області передбачає, що приміські поїздки для мешканців Обухова, Українки та навколишніх сіл обходяться в більші суми, повідомляє Politeka.

Перевізники пояснюють, що ситуація складна й вибору особливо немає. Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося маршрутів, які обслуговує ТОВ «Обухівтранс». Із 6 лютого нові ціни вже в дії.

Так, поїздка з Українки або Обухова до Видубичів коштує 70 гривень. На міжміському напрямку теж суттєві зміни. Дістатися з Долини до столиці тепер можна лише за 115. Водії пояснюють, що зростання вартості поїздки — це не примха, а спроба вижити в умовах війни.

Дорожчає все. Пальне, запчастини, страховка, навіть електроенергія. Компанії не мають іншого виходу, як піднімати тарифи. Інакше є ризик скорочення рейсів або взагалі зупинка роботи.

Голова Асоціації перевізників регіону Олексій Павленко каже, що логічніше було б підвищувати ціну поступово. Наприклад, на 10 гривень на рік. Але тримати тариф на рівні довоєнного періоду просто неможливо.

Востаннє ціни переглядали ще у 2022-му. З того часу собівартість перевезень виросла в рази, а тарифи — стояли на місці. Подорожчання проїзду в Київській області проходить не одномоментно.

Нові тарифи з'являються поступово. І хоча для багатьох така новина не з приємних, перевізники наголошують, що інакше працювати вже неможливо.

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Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду: з травня ціни поповзуть вгору.