Комунальники радять місцевим мешканцям підготуватися до відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня у Києві, тож розповідаємо деталі.

Відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня у Київській області торкнеться кількох прилеглих населених пунктів, повідомляє Politeka.

Відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня у Київській області заплановане в межах масштабних планових робіт, які проводитимуть для покращення безпеки і надійності постачання в майбутньому.

Газовики попереджають про незручності заздалегідь і просять із розумінням поставитися до ситуації. Зокрема, у Переяславі повідомили, що з 2 числа на певний період припиниться подача природного блакитного палива.

Причина в технічних роботах, пов’язаних із заміною важливого елемента системи. Йдеться про вимикальний пристрій Ду 400, який розташований у газовому колодязі. Над його оновленням працюватимуть фахівці Переяслав-Хмельницького управління з експлуатації газового господарства.

Планується, що перші підключення почнуться вже у вівторок, наступного дня, після п’ятої години вечора. Але є важливе уточнення. Блакитне паливр повертатимуть не одразу у всі будинки, а лише туди, де на момент підключення будуть присутні мешканці.

Водночас відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня у Київській області охопить і частину Вишгородського району. Із 2 по 13 число частково припинять подачу в таких населених пунктах, як Ясногородка, Новосілки, а також на територіях дачних кооперативів Жовтень, Хімік і Жемчужина. Усі роботи проводитиме місцева філія компанії "Газмережі".

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