Відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня у Київській області торкнеться кількох прилеглих населених пунктів, повідомляє Politeka.
Відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня у Київській області заплановане в межах масштабних планових робіт, які проводитимуть для покращення безпеки і надійності постачання в майбутньому.
Газовики попереджають про незручності заздалегідь і просять із розумінням поставитися до ситуації. Зокрема, у Переяславі повідомили, що з 2 числа на певний період припиниться подача природного блакитного палива.
Причина в технічних роботах, пов’язаних із заміною важливого елемента системи. Йдеться про вимикальний пристрій Ду 400, який розташований у газовому колодязі. Над його оновленням працюватимуть фахівці Переяслав-Хмельницького управління з експлуатації газового господарства.
Планується, що перші підключення почнуться вже у вівторок, наступного дня, після п’ятої години вечора. Але є важливе уточнення. Блакитне паливр повертатимуть не одразу у всі будинки, а лише туди, де на момент підключення будуть присутні мешканці.
Водночас відключення газу на тиждень з 2 по 8 червня у Київській області охопить і частину Вишгородського району. Із 2 по 13 число частково припинять подачу в таких населених пунктах, як Ясногородка, Новосілки, а також на територіях дачних кооперативів Жовтень, Хімік і Жемчужина. Усі роботи проводитиме місцева філія компанії "Газмережі".
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