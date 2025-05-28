Цього літа на водіїв у столиці чекають нові випробування, а також обмеження руху в Києві створить незручності для користувачів громадського транспорту.

Обмеження руху в Києві охопить одразу кілька важливих вулиць через проведення ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Комунальники радять запастися терпінням, адже обмеження руху в Києві будуть доволі тривалі. Йдеться про вулицю Єлизавети Чавдар на лівому березі та Богатирську на Оболоні.

У Дарницькому районі, до прикладу, обмедення руху в Києві введені ще з 24 травня і триватимуть аж до 1 вересня. Працівники КК «Київавтодор» частково перекрити проїзд вулицею Єлизавети Чавдар. Ділянка від Бориса Гмирі до Софії Русової потребує оновлення, тож дорожники з КП ШЕУ вже активно працюють.

У планах замінити асфальт, відремонтувати оглядові колодязі, навести лад із зливоприймачами та оновити тротуари. До того ж цього разу не обійдеться без впровадження елементів безбар’єрності. На пішохідних переходах понизять бордюри та додадуть тактильну плитку, аби зробити пересування комфортнішим для маломобільних людей.

Перекриття доріг стосуватимуться й водіїв, які їздять Богатирською. Тут із 22 травня до 19 червня буде йти капітальний ремонт. Під оновлення потрапить відрізок між розв’язками з вулицями Полярною та Луговою. Старий асфальт зніматимуть, натомість укладатимуть нові шари дорожнього покриття.

На час ремонту пересування транспорту у напрямку проспекту Степана Бандери відбуватиметься однією смугою з протилежного боку дороги. Також перекриють шлях на двох лівоповоротних з’їздах, тому варто слідкувати за встановленими знаками.

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Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду: з травня ціни поповзуть вгору.